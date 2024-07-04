Ege Bölgesi Ihracatı 2,25 Milyar Dolara Ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri, Haziran ayında 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Muğla'nın katkısı 79 milyon dolar olurken, Ege Bölgesi toplamda 2 milyar 245 milyon dolar ihracata ulaştı.

İhracat rakamları yükseliyor

Haziran ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nin gerçekleştirdiği ihracat 1 milyar 329 milyon dolar olarak kaydedildi. Muğla ise bu rakama 79 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 4 artırarak 97 milyon dolara çıkardı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 2 artışla 91 milyon dolara, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise 63 milyon dolara ulaştı.

178 faklı ihraç pazarı

Ege Bölgesi, 2024 yılının Haziran ayında ihracatını 2 milyar 245 milyon dolara taşıdı. Muğla'nın başta su ürünleri ve madencilik olmak üzere ihracata katkısı 79 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanayi ürünleri ihracatının 688 milyon dolar, tarım sektörleri ihracatının ise 550 milyon dolar olduğunu belirtti. Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaşılırken, 73 ülke ve bölgeye ihracat artışı sağlandı.

Avrupa Birliği'ne ihracat artışı

Avrupa Birliği'ne ihracat, 2024 Haziran ayında 626 milyon dolara ulaştı ve Avrupa kıtasının toplam ihracattaki payı yüzde 53 oldu. En çok ihracat yapılan ülkeler Almanya (139 milyon dolar), ABD (114 milyon dolar), İtalya (86 milyon dolar), İspanya (84 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (73 milyon dolar) olarak sıralandı. Eskinazi, sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon ve daha çok üretim gerektiğini vurguladı.

Daha fazla üretim daha az enflasyon

"Çok üret, çok ihraç et, enflasyon daha çabuk düşsün" stratejisini benimseyen Ege İhracatçı Birlikleri, daha fazla üretimle enflasyonu düşürmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, ihracatta sürekli artış sağlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.