Egeli Ihracatçılardan Haziran Ayında Yükseliş

Ege Bölgesi, 2023 yılında Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağlayan ikinci bölge konumundayken, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 5’lik bir gerileme ile ihracatını 19 milyar 783 milyon dolara düşürdü. Haziran ayında ise Ege Bölgesi, 3 milyar 23 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İzmir’in ihracatı 11,6 milyar doları aştı

Ege Bölgesi’nin ihracat lideri İzmir, 2024 yılının ilk yarısında 11 milyar 665 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Haziran ayında İzmir, 1 milyar 555 milyon dolarlık ihracatla bölge ihracatının yüzde 51,5’ini tek başına gerçekleştirdi. İzmir’de kimya sektörü, 162 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan sektör olurken, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 100 milyon dolarla ikinci, otomotiv endüstrisi ise 66 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Manisa’nın ihracatı yüzde 23 geriledi

Manisa, Haziran ayında 540,5 milyon dolarlık ihracatla İzmir’den sonra Ege Bölgesi’nde en çok ihracat yapan ikinci şehir oldu. Elektrik-elektronik sektörü 146 milyon dolarlık ihracatla lider olurken, iklimlendirme sektörü 46 milyon dolar ve otomotiv endüstrisi 44 milyon dolarla ilk üçte yer aldı. Ancak Manisa, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 23’lük bir düşüşle ihracatını 2 milyar 895 dolara geriletti.

Denizli’nin ihracatında hazırgiyim lider

Denizli, Haziran ayında 305,6 milyon dolarlık ihracat yaparak ev tekstili alanında Türkiye’nin merkezi konumunu sürdürdü. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 78 milyon dolarla lider olurken, çelik sektörü 70 milyon dolar ve elektrik-elektronik sektörü 64 milyon dolarla takip etti. 2024 yılının ilk yarısında Denizli, yüzde 6’lık bir düşüşle ihracatını 1 milyar 884 milyon dolara düşürdü.

Balıkesir ihracatını artırdı

Balıkesir, Haziran ayında ihracatını yüzde 18 artırarak 208 milyon dolara çıkardı. 2024 yılının ilk yarısında Balıkesir’in toplam ihracatı 1 milyar 41 milyon dolara ulaştı. Balıkesir’de elektrik-elektronik sektörü, Haziran ayında ihracatını yüzde 210 artırarak 65 milyon dolara taşıdı ve en çok ihracat yapan sektör oldu.

Afyonkarahisar ihracat artış rekortmeni oldu

Afyonkarahisar, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 22’lik artışla ihracatını 299 milyon dolardan 365 milyon dolara çıkardı. Haziran ayında ise yüzde 90’lık bir artışla ihracatını 51 milyon dolardan 97 milyon dolara yükseltti ve Ege Bölgesi illeri arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

Muğla'da yüzde 19'luk düşüş

Muğla, Haziran ayında 96 milyon 635 bin dolarlık ihracat yaparken, 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 19’luk bir düşüş yaşadı. Kütahya, porselen ihracatını yüzde 5 artırarak 68 milyon dolardan 71,5 milyon dolara çıkardı. Uşak ise Haziran ayında 31,5 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 geriledi.

"Kaygılarımız gerçeğe dönüşüyor"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yüksek enflasyon ve artmayan döviz kuru nedeniyle Türk ihracatçılarının rekabetçiliğinin olumsuz etkilendiğini belirtti. "2023 ve 2024 yıllarına girerken hedefimiz mevcudu korumaktı. Ancak 2024 yılının ilk yarısında tablo daha da ağırlaştı. 2024 yılının ikinci yarısında ihracatçılara destek verilmediği takdirde bu gerileme daha da derinleşecek" uyarısında bulundu.