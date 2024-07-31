Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle hazırladığı Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu'na göre; Ege Bölgesi’nde 286 bin 403 ton portakal rekoltesi bekleniyor. Mandalina rekoltesi yüzde 12,3’lük gerilemeyle 299 bin tondan 262 bin tona, limon rekoltesi ise yüzde 6,6’lık azalışla 136 bin tondan 127,5 bin tona düştü. Altıntop rekoltesi de yüzde 10’luk kayıp ile 6 bin 127 ton olarak öngörüldü.

Kalite ve ihracat potansiyeli

Ege Bölgesi narenciye rekoltesi, 2023 yılı rekoltesinin gerisinde kalmakla birlikte son 10 yıl ortalamasının üzerinde. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ürünlerin kalitesinin ihracata uygun olduğunu ve başarılı bir sezon hedeflediklerini belirtti.

Muğla, Ege Bölgesi'nin lideri

Ege Bölgesi’nde narenciye üretiminin yüzde 53’ü Muğla'dan geliyor. Muğla, 363 bin 874 tonluk narenciye rekoltesiyle Ege Bölgesi'nde lider konumda. Portakal 206 bin 951 ton, limon 127 bin 560 ton, mandalina 24 bin 449 ton ve altıntop 4 bin 779 ton olarak hesaplandı. İzmir'de satsuma mandalina ağırlıklı olmak üzere 165 bin 790 ton narenciye rekoltesi, Aydın'da ise 79 bin 313 tonu portakal ve 50 bin 982 tonu mandalina olmak üzere 133 bin 43 ton narenciye rekoltesi bekleniyor. Balıkesir'deki mandalina bahçelerinden ise 21 bin 182 ton ürün elde edileceği tespit edildi.

Türkiye narenciye ihracatında büyük hedefler

Türkiye’de yaş meyve sebze sektörlerinin 2023 yılında 3 milyar 491 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Uçak, narenciye sektörünün bu ihracatta 1 milyar 112 milyon dolarla temsil edildiğini ve 2024 yılı sonunda narenciye ürünleri ihracatının 1 milyar 250 milyon dolara çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

Nar üretimi ve ihracatı

Nar yetiştiriciliği, sofralık tüketiminin yanında sanayi sektöründe de kullanımının artmasıyla son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Türkiye’nin 2023 yılında nar ihracatından 131 milyon dolar döviz getirisi elde ettiğini paylaşan Uçak, 2024 yılında bu rakamın 150 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Ege Bölgesi nar rekoltesi detaylarına göre; Muğla 64 bin 353 tonluk nar üretimiyle lider durumda. Denizli ise 51 bin 206 ton, Aydın’da 9 bin 851 ton ve İzmir’de 9 bin 625 ton nar üretimi bekleniyor. Meyvelerin büyük kısmının ihracat için uygun olduğu görüldü.