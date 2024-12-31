2024 yılı, Ege bölgesinin sporda adını zirveye yazdırdığı bir dönem oldu. Futbolda iki takım Süper Lig'e yükselirken bireysel sporlarda da Ege'nin sporcuları dünya çapında dikkat çekti.
Futbolda çifte Süper Lig başarısı
- Göztepe: 1'inci Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, iki yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndü.
- Bodrum FK: Play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan Muğla'nın ilk temsilcisi olarak tarihe geçti.
Voleybolda büyük dönüşler ve şampiyonluklar
- Arkas Spor: Balkan Kupası ve Şampiyonlar Kupası zaferiyle yılın öne çıkan ekiplerinden oldu.
- Aras Kargo Spor Kulübü: Sultanlar Ligi'ne yükselerek İzmir'in 13 yıllık özlemini bitirdi.
- Altekma: Efeler Ligi'ne dönerek erkek voleybolunda İzmir’in gurur kaynağı oldu.
Olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarda ege fırtınası
- Buse Tosun Çavuşoğlu: Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak dünya genelinde yılın en iyi kadın güreşçisi seçildi.
- Taha Akgül: Spor kariyerini üçüncü olimpiyat madalyasıyla taçlandırdı.
- Aysel Önder: Paralimpik atletizmde Türkiye'nin ilk kadın madalyasını kazandı ve dünya rekoru kırdı.
Denizlerden olimpiyat havuzlarına uzanan başarılar
- Bengisu Avcı: Açık deniz yüzüşünde Cook Boğazı ve Molokai etaplarını tamamladı, buz yüzme şampiyonasında 3 altın madalya aldı.
- Emre Sakçı: Budapeşte'deki Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Kaynak: DHA