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Arda Turan, 2024'te en fazla gelişim gösteren teknik direktörler arasında!

Arda Turan, 2024'te en fazla gelişim gösteren teknik direktörler arasında!

2024 yıl ı, Ege bölgesi nin sporda adını zirveye yazdırdığı bir dönem oldu. Futbolda iki takım Süper Lig'e yükselirken bireysel sporlarda da Ege'nin sporcuları dünya çapında dikkat çekti.

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