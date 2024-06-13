Ege Bölgesi, bunaltıcı sıcakların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bölgede birçok merkezde termometreler 40 dereceyi aşarken, İzmir'de 41,4 derece ile 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 41,4 dereceye ulaştı ve 28 Haziran 1982'deki 41,3 derece rekorunu geride bıraktı.

İzmir'de sıcaklık Bornova ilçesinde 43, Buca'da ise 42 dereceye kadar çıktı. Bu aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanlar, meydanlar ve çarşılar boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar gölge alanları tercih etti. Bazı vatandaşlar şemsiye ile güneşten korunmaya çalışırken, bazıları başlarına su dökerek serinlemeye çalıştı.

Aydın'da sıcaklık rekor kırmaya devam ediyor

Aydın'da dün 44,6 dereceyle kırılan haziran ayı sıcaklık rekorunun ardından bugün de termometreler 44,3 dereceyi gösterdi. Karacasu ilçesinde ise sıcaklık 45,5 dereceye kadar çıktı. Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler Aydın kent merkezinde yoğunluk oluştururken, bazı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı.

Manisa'da sıcaklık 45 dereceye ulaştı

Manisa'da da benzer bir durum yaşandı. Kent merkezinde sıcaklık 42 derece olarak ölçülürken, Akhisar ilçesinde 43 dereceye ulaştı. Turgutlu ilçesinde ise termometreler 45 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken, dışarıda bulunan vatandaşlar gölge ve ağaçlık alanları tercih etti.

Denizli'de hayat zorlaştı

Sıcaklığın 43 dereceye çıktığı Denizli'de de bunaltıcı hava hayatı olumsuz etkiledi. Merkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda hizmet veren esnaf da sıcakla mücadele ediyor. Pide fırınında çalışan kürek ustası İlhan Döldoş, 43 derece sıcakta ateşin karşısında çalışmanın zorluklarını anlattı. Döldoş, "Ne kadar zor olsa da elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bu ateşin karşısında herkes duramaz. Artık bu sıcağa alıştık. Kışın soğukta iyi oluyor ama yaz döneminde zor" dedi.

