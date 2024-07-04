Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Haziran ayında %17 azalışla 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde EİB'nin toplam ihracatı 9 milyar 21 milyon dolar olarak kaydedilirken, son bir yıldaki ihracat miktarı 18 milyar 77 milyon dolara ulaştı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 181 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 121 milyon dolarla ikinci, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 101 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Diğer ihracatçılar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Haziran ayında %4 artışla 97 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracatını %2 artırarak 91 milyon dolara, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise %6 artışla 80 milyon dolara çıkardı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği %9 artışla 67 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 63 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 60 milyon dolarlık ihracat kaydetti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 55 milyon dolar, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 24 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

178 farklı ihraç pazarı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanayi ürünleri ihracatının 688 milyon dolar, tarım sektörlerinin ihracatının ise 550 milyon dolar olduğunu belirtti. Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştıklarını ve 73 ülke ve bölgeye ihracatlarını artırdıklarını açıkladı. Avrupa Birliği’ne ihracat, Haziran ayında 626 milyon dolara ulaşırken, toplam ihracatta Avrupa kıtasının payı %53 olarak kaydedildi.

İhracatta ilk beş ülke, Almanya (139 milyon dolar), ABD (114 milyon dolar), İtalya (86 milyon dolar), İspanya (84 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (73 milyon dolar) oldu. Eskinazi, düşük enflasyon için daha fazla üretim gerektiğini ve stratejilerinin "Çok üret, çok ihraç et, enflasyonu düşür" olduğunu vurguladı.

Ege Bölgesi'nin ihracatı

Ege Bölgesi'nin ihracatı, Haziran ayında 2 milyar 245 milyon dolara ulaştı. İzmir, 1 milyar 204 milyon dolarlık ihracatla bölgenin en büyük katkısını sağladı. Manisa, 355 milyon dolarlık, Denizli ise 344 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Balıkesir, 117 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı. Muğla, 79 milyon dolar, Aydın 67 milyon dolar, Kütahya 33 milyon dolar, Afyonkarahisar 24 milyon dolar ve Uşak 19 milyon dolarlık ihracata ulaştı.