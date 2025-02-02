Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD'ın kayıtlarına göre, son 100 depremden 44'ü Ege Denizi’nde gerçekleşti. Bölgede en küçüğü 1.3, en büyüğü ise 4.7 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.

Uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede sık sık depremler yaşanmasının olağan olduğunu belirtiyor. Özellikle 4.7 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ifade edilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Yetkililer, vatandaşları deprem bilinci konusunda dikkatli olmaya çağırırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi bölgedeki hareketliliği yakından takip ediyor. Ege’de yaşanan sarsıntıların devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Okullar tatil edildi

Yunanistan’ın Santorini Adası ve bölgedeki sismik ve volkanik hareketliliğin artması nedeniyle Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, halkı dikkatli olmaya çağırırken, Yunan yetkililer de bazı önlemler aldı. Pazartesi günü (3 Şubat 2025) adada okullar kapalı olacak, vatandaşların büyük kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi. Özellikle Ammoudi ve Fira’nın Eski Limanı gibi bölgelere erişimin sınırlandırılması önerildi.

Prof. Dr. Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Görür, bölgedeki sismik hareketliliğin, Helen-Kıbrıs Yayı ile Ege Volkanik Yay Kuşağı üzerindeki devam eden tektonik hareketler nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Helen-Kıbrıs Yayı'nda gerçekleşen dalma-batma süreci, bu bölgede sıkça deprem yaşanmasına yol açıyor. Görür, Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına dalması sonucu, üstteki levhanın Ege kısmının gerilmeye devam ettiğini vurguladı. Bu gerilme, 4 büyüklüğünde çok sayıda depremin meydana gelmesine neden oluyor.