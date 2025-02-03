Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ege Denizi'nde 3 Şubat 2025 tarihinde peş peşe iki deprem meydana geldi.

İlk deprem:

Saat: 15:31:54 (TSİ)

Büyüklük: 4.0 Mw

Derinlik: 7 km

Koordinatlar: 36.65194° N - 25.71056° E

İkinci deprem:

Saat: 15:38:51 (TSİ)

Büyüklük: 4.0 Mw

Derinlik: 7 km

Koordinatlar: 36.7025° N - 25.77306° E

Depremler kara üzerinde hissedildi mi?

Şu ana kadar Ege kıyılarında hissedildiğine dair bir ihbar alınmazken, uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini belirtiyor.

Uzmanlardan açıklama: "Bölge hareketli!"

Deprem uzmanları, Ege Denizi'nin aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu ve bu tür orta büyüklükteki depremlerin bölgede sık sık yaşandığını vurguluyor.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, daha önce yaptığı açıklamada Ege'deki depremler için endişe verici bir durum olmadığını, ancak 6 ve üzeri büyüklükteki bir sarsıntının kıyılarda hissedilebileceğini belirtmişti.

Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor!

Ege Denizi’nde daha önce de benzer depremler meydana gelmiş, ancak büyük çaplı bir yıkıma yol açmamıştı. Uzmanlar, vatandaşların deprem bilincini artırmaları ve olası büyük depremlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.