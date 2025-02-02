Son 48 saatte Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremler, bölgedeki halkı tedirgin etti. En büyüğü 4,5 büyüklüğünde olan sarsıntılar, Yunanistan’ı alarma geçirdi.

Miçotakis, acil durum komitesini topladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 20.41’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 10,45 kilometre olarak ölçüldü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, meydana gelen sismik aktiviteler üzerine hemen bir acil durum komitesi toplantısı çağrısı yaptı.

Santorini adasında yoğun sismik aktivite

Yunanistan’ın Santorini adasında, son günlerde volkanik aktivitenin yanı sıra sürekli artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Ancak, yetkililer, depremlerin Santorini’nin aktif yanardağı ile ilgili olmadığını belirtti.

200'den fazla sarsıntı: Santorini ve çevresi alarmda

Son 48 saat içinde Kiklad Adaları bölgesinde 200’den fazla sarsıntı kaydedildi. Ege Denizi’ndeki bu artan sismik aktivite, bölgedeki tüm adaları etkiliyor. Santorini, Amorgos ve Los Adaları’nda okullar tatil edilirken, bölgedeki etkinlikler iptal edildi.

Kurtarma ekipleri ve seyyar sağlık üniteleri hazır

Afet bölgesine kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Dron operatörleri ve kurtarma helikopterleri, sismik aktivitelerin olduğu Santorini’de hazır bekliyor. Ayrıca, Santorini, Amorgos ve Los Adaları’nda seyyar sağlık birimleri kurularak, olası bir kriz için hazırlık yapıldı.