Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında sabah saatlerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesine 234 kilometre mesafede gerçekleşti ve hafif şekilde hissedildi.

Depremin detayları

Deprem, Türkiye saatiyle (TSİ) 07:32:38'de, Girit Adası’nın (Kriti) 35.0275 N enlem ve 25.85278 E boylam koordinatlarında meydana geldi. Depremin derinliği 8.78 kilometre olarak kaydedildi. Datça ve çevresinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açsa da can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin Ege Denizi’nde sıkça rastlanan tektonik hareketlilik nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür küçük ölçekli depremlerin bölgedeki enerji boşalımı açısından normal olduğunu ve genellikle büyük bir risk oluşturmadığını ifade etti.

Datça ve çevresinde sabah saatlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Ancak yetkililer, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, vatandaşları sakin olmaya davet etti.