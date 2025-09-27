Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 01:16 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntı hissedildi

Depremin ardından Ege bölgesinde yaşayan bazı vatandaşlar, hafif sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. Ancak AFAD tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can veya mal kaybı olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

Depremin etkileri hakkında yapılacak olan incelemeler devam ederken, bölgedeki yerel yönetimler ve ekipler, olası olumsuz etkileri en aza indirmek için hazırlıklı olduklarını açıkladı.