Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren artan sismik aktivitelerin dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştığını duyurdu. AFAD açıklamasında, "Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir" diye aktardı.

Depremlerin yoğunlaştığı bölgeler

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşmış olup, derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem ise 140 kilometre mesafede meydana gelmiştir. AFAD, 2011-2012 yıllarında aynı bölgede benzer bir sismik aktivitenin yaşandığını ve 14 ay süren bu süreçte herhangi bir volkanik hareketlilik gözlemlenmediğini belirtti.

3 ilçeye dikkat

Türkiye'deki bilim insanları ve araştırmacılar, söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli bir şekilde değerlendiriyor. Depremler, volkanik aktivite ve tsunami gibi olası riskler farklı açılardan inceleniyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki depremlerin daha büyük bir depreme neden olma olasılığının düşük olduğunu, ancak Datça, Marmaris ve Gökova taraflarındaki faylarda bir tetiklenme yaratması durumunda bu fayların harekete geçebileceğini ifade etti.

AFAD, vatandaşların sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesini önerdi. Gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyunun bilgilendirileceği vurgulandı.