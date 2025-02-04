Bugün, 3 Şubat 2025 tarihinde, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 23:39:11'de gerçekleşen depremin derinliği 13.88 kilometre olarak kaydedildi. Depremin merkezi, Aniye Adası (İos) ile Bodrum (Muğla) arasında yer alıyordu.

Sarsıntı, özellikle Bodrum ve çevresinde hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu. Ancak şu ana kadar resmi bir olumsuzluk bildirilmedi. Depremin etkilerinin değerlendirilmesi için yetkililer çalışmalarına devam ediyor.