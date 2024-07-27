İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Denizi'nde uluslararası sularda özel avcılık izni olan balıkçı gemilerini denetledi.

Özel izin ve karaya çıkış noktaları

15 Temmuz - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Ege Denizi’nde uluslararası sularda avcılık yapmak isteyen gemilere özel izin veriliyor. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, avlanan ürünler belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılacak.

Faaliyetler titizlikle incelendi

Denetimlerin yapıldığı Karaburun Yeniliman Balıkçı Barınağı, İzmir’in önemli balıkçılık merkezlerinden biri. Görevliler, gemilerin izin ve faaliyetlerini titizlikle incelerken, balıkçıların denizleri koruma ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini yürütme konusundaki hassasiyetine dikkat çekiyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN, denetimlerin etkin bir şekilde süreceğini ve balıkçıların uluslararası kurallara uygun olarak çalışmalarını teşvik edeceklerini belirtti.