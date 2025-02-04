3 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 23:11:54'te gerçekleşen bu sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, çevre illerde hissedildi, ancak şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Ege Denizi'nin merkezine yakın bölgelerde hissedilen sarsıntı, halk arasında kısa süreli bir panik yarattı. Ancak, resmi yetkililerden gelen açıklamalara göre, herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Yer: Ege Denizi

Tarih: 3 Şubat 2025

Saat: 23:11:54 TSİ

Enlem: 36.41111 N

Boylam: 25.15722 E

Derinlik: 7 km