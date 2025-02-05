Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerel saatle 11:41'de kaydedildi. Depremin merkez üssü 36.5594° N enlem ve 25.3691° E boylamında, 7 km derinlikte tespit edildi.

Depremin detayları

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Merkez Üssü: Ege Denizi

Tarih: 5 Şubat 2025

Saat: 11:41 (TSİ)

Enlem: 36.5594° N

Boylam: 25.3691° E

Derinlik: 7 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, deprem yüzeye yakın bir derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı hissedildi mi?

Deprem, çevredeki kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, uzmanlar bu tür düşük ölçekli depremlerin bölgedeki sismik hareketliliğin doğal bir parçası olduğunu belirtiyor.