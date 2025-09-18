Meteoroloji, Ege Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren 75 km/s’e ulaşabilecek fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

Meteoroloji’den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, Kuzey Ege’nin güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Güney Ege’de etkili olacak

Yetkililer, Güney Ege’nin kuzeyinde de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden başlayacak fırtınanın, 19 Eylül Cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlü esmeye devam edeceğini açıkladı.

Rüzgarın 50-75 km/saat şiddetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın ise cuma akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşım için kritik uyarı

Meteoroloji, şiddetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.