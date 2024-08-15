Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Ortaca ve Marmaris ilçeleri açıklarında can salları içinde bulunan düzensiz göçmenlerle ilgili bilgi aldı ve bölgeye botlar sevk etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen, toplam 6 can salında kurtarıldı.

Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 13 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Ayrıca, Bodrum'un açıklarında tespit edilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Bu botta bulunan bir kişinin göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi.

İzmir açıklarında ise 22'si geri itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili açıklarında lastik bot içindeki 8'i çocuk 22 göçmeni karaya çıkardı. Ayrıca, Karaburun ile Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botlarda bulunan 20'si çocuk 49 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında durdurulan bir lastik bottaki 11'i çocuk 32 düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.