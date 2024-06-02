AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde bir depremin saat 11.53'te meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi ve kısa süreli panik yarattı. Ancak, AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. İzmir ve çevresinde de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Depremin ardından İzmir halkı kısa süreli bir tedirginlik yaşasa da, yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir hasar veya yaralanma rapor edilmediği açıklandı