Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171,26 kilometre açığında saat 10.22’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6,64 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bu depremin ardından saat 11.37’de yine Bodrum açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Dün Ege’de meydana gelen art arda depremler sonrası Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sismik hareketliliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Görür, Helen-Kıbrıs yayı dalma-batma zonunda Afrika Levhası’nın, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketildiğini ve bunun sonucunda üstteki levhanın Ege kısmının sürekli gerildiğini belirtti.

Uzmanlar, Ege Bölgesi'nde sıkça yaşanan depremlerin, bölgenin tektonik yapısıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Deprem uzmanları, yapı güvenliği ve afet bilincinin önemine vurgu yaparak bölge halkının hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.