Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşan sismik aktiviteler, kamuoyunda endişeye yol açtı. İzmir Valiliği, bölgede meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yaparak, şu ana kadar en büyüğü 4,8 büyüklüğünde olmak üzere 400'ü aşkın depremin kaydedildiğini bildirdi.

Depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı ve 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana geldiği belirtildi. Ülkemiz kıyılarına en yakın depremin yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleştiği vurgulandı.

Valilik açıklamasında, 2011-2012 yıllarında bölgede benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı ve 14 ay süren hareketliliğin herhangi bir volkanik faaliyete neden olmadığı hatırlatıldı. Uzmanların, AFAD ile koordineli bir şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirdiği ve deprem, volkanik aktivite ile tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiği ifade edildi.

Depremlerin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.

Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."