Ege Denizi’nde 24 Ocak'tan bu yana süregelen depremler, 1 Şubat itibarıyla yoğunlaşarak devam ediyor. Yunanistan’da okullar tatil edilirken, Santorini Adası’nda yaşayan birçok kişi adayı terk etti.

Santorini açıklarında 30 kilometrelik fay aktif hale geldi

Deprem uzmanı Gerasimos Papadopulos ve Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Manolis Skordilis, Santorini çevresindeki 30 kilometre uzunluğundaki fay hattının aktif hale geldiğini duyurdu.

Papadopulos, şu ana kadar 400’den fazla depremin kaydedildiğini, ancak küçük ölçekli birçok sarsıntının da analiz edilemediğini belirtti.

Papadopulos’tan kritik açıklama:

“Depremler, deniz altı tektonik çukurunda meydana geliyor. Büyük çaplı bir yıkım için daha yüksek şiddette sarsıntılar yaşanması gerekiyor.”

Santorini Volkanı ile ilgili endişelere de değinen Papadopulos, şu an için volkanik aktiviteyi tetikleyen jeofiziksel koşulların oluşmadığını ifade etti.

1956'da aynı fay 7,3 büyüklüğünde deprem üretmişti

Profesör Manolis Skordilis, bölgedeki sismik hareketliliğin endişe verici olduğunu vurgularken, aktif hale gelen fay hattının 1956 yılında 7,3 büyüklüğünde bir deprem ürettiğini hatırlattı.

Skordilis’ten uyarı:

"Daha büyük bir depremin yaşanma ihtimali kesinlikle göz ardı edilemez. Bu, olası bir senaryo değil ancak tamamen dışlanamaz.”