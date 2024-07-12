Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, denizdeki sıcaklıkların zamanla normallerin tersine dönebildiğini belirterek, "Balıklarda soğukkanlı canlılar olduğu için çok küçük sıcaklıklardan bile etkilenildiğinde, havaların ve deniz suyunun genişlemesi ile kıtalar arası deniz olan Akdeniz'e farklı canlılık kattığı" ifade edildi. Kızıldeniz'e bağlı olduğumuz Süveyş Kanalı'ndan geçiş ise genelde kökenli. Dolayısıyla deniz suyunun sıcaklığının yetişkin, balon balığı ve aslan balığı gibi egzotik türlerin arasındaki artışa neden oluyor. Daha önce akvaryumlarda görmeye alıştığımız aslan balığı, Süveyş Kanalı' "Türkiye'de hızla yayılan Türkler sayesinde sosyal medyada da yaygınlaşan bir kitle var. Akdeniz genelinde yaygınlaşan kitle, Güney Ege'yi de içine alan bir kitledir" dedi.

'Çizgili ton balığında sanatçı oldu'

Küresel bir deniz yıldızı olan 'Katsuwonus pelamis' adlı ünlü palet balığı olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Irmak, "Biraz daha sıcak suları seven bir türdür. Çok fazla görülmezken; sıcaklıkların artışı ile yaklaşık 7-8 senedir sularımızdaki miktarında artışlar görüldü. Bu artışın tek sebebi küresel ısınmaya bağlamak doğru yönde. Mevcut prensip aynı boya ve aynı yaşam koşullarında sahip ekolojik olarak aynı besin gruplarından birine yayılır ve benzer gruptaki balık türlerinden olan tombik, yazılı orkinos, tülina veya orkinos gibi türlerinin birleştirdi palet balığı gibi bazı balık türlerinin artışına neden oluyor" diye konuştu.

'Sanatçının temel sebeplerinden biri kirlilik'

Sıcaklıkların deniz kirliliği ve aşırı avlanmanın da türlerini etkilediğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Irmak, şunları söyledi:

"Yaklaşık son 25-30 denizlerimizde bir karşılaştırma yelpazesi. En büyük desal tabaklar çok fazlaca işgal edilmiş olması ve oturma yeri olarak kullanılıyor olması. Ne kadar insanlık etkinlik olursa, o kadar parlaklık de artıyor. Deniz suyundaki sıcaklığın da artışının temel alanlarından biri ise karasal kaynaklı deniz kirliliğinden oluşan türbidite artış. Dolayısıyla denizlerimizde bahsi geçen 2-3 derecelik artışlar, bu alanlardan kaynaklı bir artış. Deniz suyundaki bulanık olursa, güneş ışınımından kaynaklı artış o kadar fazla olacaktır. Tüm katılmalar soğuk yedi türünün yarışmasına neden oluyor. Mezgide Ege Denizi ve İzmir civarında rastlanmış; şu an daha kuzeye giderek kuzey Ege'de sıkışmışlar. Yaşam koşulları değiştiği için Ege Denizi'nin kuzeyine doğru gidiyor."

'Palamut popülasyonunda ciddi düşüş olabilir'

En büyük problemlerden birinin de aşırı avcılık olduğuna vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Irmak, "En önemli ekonomik deniz balıklarından olan lüfer ve palamut, Ege Denizi'ne eskisinden daha az geliyor. Ticari değeri yüksek olan bu iki tür en ufak balıkçıdan en yaşlıne kadar sezon Başladığında ilk balıklardan. Lüfer ve palamut yavrularını Karadeniz'de keşfeden Ege Denizi'ne geliyor. Aşırı avcılık nedeni ile bu türlerin yavruları Boğaz'dan Çık,tüylerini tamamlaması gerekirken; boğazdan dahi çıkamıyor. "Nüfusun çok kısa sürede