Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 11.02’de 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Muğla’nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede gerçekleşen depremin, 6,75 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Yer bilimci Görür’den uyarı

Depreme ilişkin açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hattının yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Görür, “Akdeniz’de Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay Zonu üzerinde depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası, Anadolu Levhasının altına dalarak hareket ediyor. Deprem potansiyeli büyük bir bölgeden bahsediyoruz,” dedi.

Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon. Sevgiyle pic.twitter.com/FMnuPUDhLF — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 29, 2024

Bölgedeki tektonik hareketlilik

Uzmanlar, Plini-Strabo Fay Zonu’nun Afrika ve Anadolu levhaları arasındaki sınırda yer aldığını ve bu bölgede sık sık sarsıntılar yaşandığını belirtiyor. Naci Görür, bu fay hattının özellikle Girit ve Rodos çevresinde önemli bir stres birikimine sahip olduğunu, büyük depremlerin olasılık dahilinde bulunduğunu ifade etti.

AFAD ve uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşlara deprem çantası hazırlama, güvenli toplanma alanlarını belirleme ve afet planlarını gözden geçirme çağrısında bulundu.