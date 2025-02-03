Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen son deprem, 28 Ocak 2025'ten bu yana bölgede artış gösteren depremlerin bir yenisi oldu. AFAD'ın verilerine göre, 28 Ocak'tan bu yana bölgede 400'ün üzerinde deprem kaydedildi. Bu depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta ve derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir.

Bu durum, 2011-2012 yıllarında yaşanan benzer bir yoğun sismik aktivite dönemine benzetiliyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Toplantıda, artan sismik aktivitenin olası etkileri ve alınacak önlemler değerlendirildi.

Bölgedeki vatandaşlar, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak tedbirli olmaları konusunda bilgilendiriliyor. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, bölgedeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

