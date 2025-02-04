Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeniyle yaklaşık 9 bin kişinin Santorini Adası'ndan ayrıldığı belirtildi.

Sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası’nı terk etti. Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği bölgeden ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

Tedbir amacıyla arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketi’nin jeneratörleri ve ekipmanlarının da bölgeye götürüldüğü kaydedildi.