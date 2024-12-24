Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), İzmir Esnaf Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlediği mali genel kurul ile 2025 yılına dair vizyonunu ve projelerini açıkladı.

Ege’nin kalkınma yolculuğu devam ediyor

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, genel kurulda 2024 yılı çalışmalarını değerlendirirken, 2025 yılına yönelik hedeflerini detaylı bir şekilde aktardı. Küçükkurt, Ege’nin farklı şehirlerinde yapılan toplantıların hem yerel iş birliklerini güçlendirdiğini hem de bölgenin ihtiyaçlarına uygun projelerin geliştirilmesine olanak sağladığını ifade etti. Küçükkurt, "Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya, Balıkesir ve Muğla’da düzenlenen yönetim kurulu toplantıları, Ege’nin ekonomik ve sosyal gelişimi için kritik kararların alınmasına zemin hazırladı" dedi.

Platform Balıkesir’de düzenlenecek

Daha önce İzmir'de altı kez gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu'nun, 2025 yılında Balıkesir'e taşınacağı açıklandı. Bu organizasyon, kapsamını genişleterek Ege Bölgesel Kalkınma Platformu adıyla yeni bir formatta düzenlenecek.

Başkan Küçükkurt, zirvenin ana temalarını şu şekilde sıraladı:

Tarım

Hayvancılık

Turizm

Gastronomi

Alt başlıklar ise Su ve Yeşil Mutabakat, Akıllı Tarım Teknolojileri, Tarıma Dayalı Enerji Üretimi (Biyogaz) gibi konuları kapsayacak. Zirve, 11 Nisan 2025 tarihinde sabah ve öğleden sonra oturumlarıyla Balıkesir’de gerçekleşecek. Genel kurulda, EGEV’in 2025 yılı bütçesi üyeler tarafından oy birliğiyle onaylandı. Yeni dönem projelerinin detaylarının, bölgesel kalkınmaya yönelik etkili bir yol haritası sunduğu belirtildi.