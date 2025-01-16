Ege Finans Derneği 12. Yılında Önemli Isimleri Ağırladı

Ege Finans Derneği (EFD), kuruluşunun 12. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Kordon Otel’de düzenlenen toplantıya finans dünyasından önemli isimler katıldı. Türkiye ve dünya ekonomisinin geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte, finansal okuryazarlığın önemi de vurgulandı.

Finans dünyasında 12 yıllık birikim

Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taner Dumlu, toplantının açılış konuşmasında derneğin 12 yıl boyunca finansal farkındalık yaratmaya yönelik projelere imza attığını belirtti. Dumlu, özellikle 2025 yılına girerken finansal okuryazarlığın herkes için kritik bir konu haline geldiğini söyledi. Dumlu, "Vatandaşlardan şirket yöneticilerine kadar herkesin finansal okuryazarlık düzeyini artırması gerekiyor. Bu konuda dernek olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ayrıca KOBİ’lere finansal danışmanlık sunmaya hazırız" diye konuştu.

2024’ten 2025’e giden zorlu yol

Toplantının konuk konuşmacılarından Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türkiye ve dünya ekonomisini detaylı bir sunumla değerlendirdi. Uysal, dünya ekonomisinin sanal kapitalizm ve finansal kapitalizm arasında bir geçiş süreci yaşadığını, Türkiye’nin ise rekabet gücünde ciddi bir kayıp yaşadığını belirtti.

2024 yılını yüzde 3 büyüme ile tamamlayan Türkiye’nin, yüksek faiz politikası ve tarımdaki sorunlar nedeniyle enflasyon hedeflerini yakalayamadığını ifade eden Uysal, gıda enflasyonunun derinleşeceğini vurguladı. Uysal, "Tarımdaki olumsuz gelişmeler ve kur baskısı, halkın alım gücünü ciddi şekilde düşürdü. Gıda enflasyonu, çözülmesi gereken birincil sorunlardan biri haline geldi" dedi. Uysal, 2025’in ekonomik belirsizliklerle dolu bir yıl olacağını ve mevcut ekonomi politikalarının Türkiye için büyük bir fatura çıkardığını ifade etti.

"Değişime uyum sağlanmalı"

Toplantıda konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ise dünya finans sektöründeki değişimleri ele aldı. Küçüközmen, küreselleşmeden bölgeselleşmeye geçişin hızlandığını belirterek, ekonomik aktörlerin bu değişime uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte, dernekte 10 yılını dolduran üyelere plaket takdim edilirken, yeni üyelere rozetleri törenle takıldı. EFD, bölgesel ve ulusal ekonomi konularındaki katkılarına önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.