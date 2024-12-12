Ege Finans Derneği (EFD), yeni dönem başkanını seçti. Kordon Otel’de düzenlenen genel kurulda, tek liste ile gidilen seçimde Taner Dumlu ve ekibi oy birliği ile yeni yönetim kuruluna seçildi. Dumlu, 2024-2027 döneminde derneğin başkanlık görevini üstlenecek. 3 yıldır görevde olan Osman Cengiz, koltuğunu Taner Dumlu’ya devretti.

"Hiçbirimiz hepimiz kadar başarılı olamayız"

Görevi devreden Osman Cengiz, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, son üç yıllık süreçte Ege Finans Derneği'nin faaliyetlerini ve finans dünyasında yaşanan önemli değişimleri değerlendirdi. Pandemi sonrası toparlanma, küresel ekonomik belirsizlikler ve dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemde çalıştıklarını belirten Cengiz, "Finans dünyası hızla değişiyor. Bu değişimi yönlendiren dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yapay zeka gibi faktörlere odaklanarak stratejiler geliştirdik. 'Hiçbirimiz hepimiz kadar başarılı olamayız' anlayışıyla birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Taner Dumlu'dan güçlü bir EFD vizyonu

Yönetim kurulu seçimlerinin ardından kürsüye çıkan EFD’nin yeni başkanı Taner Dumlu, kendisine ve ekibine duyulan güven için teşekkür etti. Dumlu, gelecek üç yıl boyunca daha büyük ve etkin bir dernek oluşturmak için çalışacaklarını belirtti. Dumlu, “Finans Tadında Sohbetler projemize devam edeceğiz. Finansal okur yazarlığın artırılması için belediye ve kamu kurumları ile işbirliklerini sürdüreceğiz. Üniversitelerle ortak projeler yaparak öğrencilerimize daha fazla burs sağlamak istiyoruz” diyerek yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı.

EFD yeni yönetim kurulu

Taner Dumlu (Başkan)

Prof. Dr. Ebru Esendemirli

Dr. Şükrü Sertaç Çakı

Erkan Kara

Bülent Ocak

Bilgen Tokmak

Özer Yüksel

EFD yeni denetim kurulu

Erdal Akgül

Can Özipek

Haldun Baybars