Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında lider konumda olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve "Tarım Önemlidir" mottosuyla hareket eden İzmir Tarım Grubu (İTG), Türk tarımının gelişimi için ortak lobi yapma kararı aldı. Bu iş birliği ile toprakların bölünmesini önlemek, organik sektörünün gelişimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve gençlerin tarıma kazandırılması gibi alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Tarım ürünleri ihracatında güç birliği

EİB ve İTG, Türk ekonomisi için stratejik önem taşıyan tarım ve gıda ürünleri ihracatının geleceğini masaya yatırdı. EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Melih İşliel ile yaklaşık 40 İTG üyesi, sektörün sorunları ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kamuoyu desteği ve organik sektör

Mehmet Ali Işık, kamuoyu desteğinin tarım sektöründeki başarının anahtarı olduğunu vurguladı. Organik sektöründe kamuoyu desteğini almak için Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin kurulduğunu ve organik sektörde büyük başarılar elde ettiklerini belirtti. Işık, Türkiye'nin organik tarım ürünleri ihracatında dünya çapında rekabetçi bir konuma geldiğini ifade etti.

İhracat hedefleri

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaştıklarını ve sektör olarak 12,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, Türk gıda ürünlerinin tanıtımı için Türkiye Gıda Platformunu kurduklarını ve İstanbul’daki Worldfood Fuarı’na katkı sağladıklarını açıkladı.

Ülke imajının önemi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Melih İşliel, ihracat pazarlarında ülke imajının önemine dikkat çekti. İşliel, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında Yunanistan'ı geride bırakarak Akdeniz’de lider konuma geldiğini ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye olan ihtiyacını vurguladı.

İTG’nin çalışmaları

İTG Sözcüsü İsmail Uğural, İzmir Tarım Grubu’nun 16 yıldır Türk tarımının gelişimi için çalıştığını belirtti. Uğural, tarım sektörünün tüm taraflarını bir araya getirerek, Türk tarım ürünleri ihracatının 50 milyar dolara ulaşması için neler yapılması gerektiğini dillendirdiklerini ifade etti.