Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, sanayi sektöründe 808 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, tarım sektörü ihracatını yüzde 6 artırarak 547 milyon dolardan 609 milyon dolara yükseltti. Maden ihracatçıları ise 2024 yılı boyunca her ay rekorlar kırarak, ağustos ayında yüzde 33'lük artışla 130,5 milyon dolar döviz kazandırdı.

EİB, ocak-ağustos döneminde toplamda 12 milyar 97 milyon dolarlık ihracat yaptı. Son bir yıllık dönemde ise bu rakam 18 milyar 185 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme, Ege bölgesinin ihracat potansiyelini gözler önüne seriyor.

İhracatçı Birliklerinde dengesiz büyüme

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 7'si ağustos ayında ihracatını artırırken, 5'i 2023 performansının gerisinde kaldı. En çok ihracat yapan sektörler arasında demir ve demirdışı metaller, su ürünleri ve hayvansal mamuller öne çıktı.

Demir-Çelik ve su ürünleri ihracatında durum

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 200 milyon 265 bin dolarlık ihracat yaparak liderliğini sürdürdü ancak 2023 yılına göre yüzde 5'lik bir düşüş yaşadı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise ihracatını yüzde 6 artırarak 145 milyon dolara çıkardı.

Maden ihracatında yüzde 33'lük artış

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ağustos ayında yüzde 33 artışla ihracatını 98 milyon dolardan 130,5 milyon dolara çıkardı. Bu performans, birlikleri arasında en yüksek artışı gösteren üçüncü sektör oldu.

Hazırgiyim sektöründe ihracat artışı

Döviz kurlarının enflasyonun gerisinde kalmasına rağmen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ağustos ayında ihracatını yüzde 3 artırarak 121 milyon dolara ulaştı. Bu artış, birlik için son iki ayda üst üste gelen bir başarı oldu.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe büyük yükseliş

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ağustos ayında ihracatını yüzde 59 artırarak 28,4 milyon dolardan 45,2 milyon dolara yükseltti. Bu performans, EİB bünyesindeki birlikler arasında en yüksek ihracat artışını sağladı.

İzmir ihracatta lider

Ağustos ayında İzmir, 1 milyar 439 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nin lideri olurken, Manisa ve Denizli şehirleri de güçlü ihracat performansları sergiledi. Almanya ise Ege İhracatçı Birlikleri'nin en çok ihracat yaptığı ülke oldu ve 1,5 milyar dolarlık ihracatla liderliğini korudu.

Ekonomik modelde reform gerekliliği

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan enflasyon nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladı. Eskinazi, "Bu süreçte öz sermayemizi eritmek zorunda kalıyoruz, bu durum sürdürülebilir değil" diyerek, rekabetçi bir ekonomik modelin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.