Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 9 milyar 21 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Egeli ihracatçılar, bu dönemde 200 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 108 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.

İhracatın lider bölgeleri ve ülkeleri

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği (AB), ABD ve Çin rekabetiyle mücadele etmek, küresel sahnede daha iddialı bir AB vizyonunu oluşturmak için Yeşil Mutabakat ile “Buy European” stratejisini güçlendirdiğini belirtti. Eskinazi, 2024’ün ilk yarısında AB'nin 4,6 milyar dolarla ihracatın önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Avrupa kıtasının payı yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel ihracat rakamları

Amerika ülkelerine yüzde 8 artışla 1,1 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 979 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 2 artışla 689 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 579 milyon dolar, Serbest Bölgelere yüzde 12 artışla 183 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine 178 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Öne çıkan ülkeler ve sektörler

Almanya 912 milyon dolar, ABD yüzde 3 artışla 791 milyon dolar, İtalya 517 milyon dolar, İspanya 507 milyon dolar, Birleşik Krallık yüzde 8 artışla 461 milyon dolar, Hollanda yüzde 9 artışla 383 milyon dolar, Fransa 365 milyon dolar, Rusya 256 milyon dolar ihracatla ilk sıralarda yer aldı.

Asya-Pasifik bölgesi ve Çin ihracatı

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat artışı Asya-Okyanusya ülkelerine yüzde 17 artışla 637 milyon dolar oldu. Başkan Eskinazi, Çin’e yüzde 66 artışla 211 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Japonya’ya yüzde 28 artışla 77 milyon dolar, Güney Kore’ye 26 milyon dolar, Hong Kong’a 11 milyon dolar, Tayvan’a 9 milyon dolar ihracat yapıldı.

Sektörel bazda ihracat rakamları

Ege Bölgesi’nde mobilya kağıt orman ürünleri ve mamulleri sektöründe birinci ülke yüzde 60 artışla 28 milyon dolarla ABD oldu. Demir çelik sektörü 2024’ün ilk yarısında en fazla ihracatı 149 milyon dolarla Almanya’ya yaptı. Diğer sektörlerde ise; deri ve deri mamulleri 11 milyon dolarla Almanya, hazırgiyim ve konfeksiyon 144 milyon dolarla İspanya, hububat bakliyat yağlı tohumlar yüzde 89 artışla 84 milyon dolarla Cezayir, kuru meyve yüzde 26 artışla 76 milyon dolarla Birleşik Krallık, maden sektörü yüzde 167 artışla 153 milyon dolarla Çin, yaş meyve sebze 95 milyon dolarla ABD, su ürünleri yüzde 8 artışla 96 milyon dolarla İtalya, tekstil 21 milyon dolarla Çin, tütün yüzde 16 artışla 62 milyon dolarla Irak, zeytin zeytinyağı 80 milyon dolarla İspanya’ya ihracat gerçekleştirdi.

Şehir bazlı ihracat liderleri

İzmir ve Manisa’nın ihracatında Almanya, Denizli’nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın’ın ihracatında İtalya, Muğla’nın ihracatında Rusya, Balıkesir’in ihracatında ABD, Kütahya’nın ihracatında İtalya, Uşak ve Afyonkarahisar’ın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı.