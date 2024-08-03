2023 yılı temmuz ayında bu rakam 1 milyar 458 milyon 915 bin dolar olarak kaydedilmişti. Türkiye genelinde ise temmuz ayında ihracat yüzde 13,8’lik artışla 19,8 milyar dolardan 22,5 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Temmuz döneminde EİB'nin performansı

2024 yılı ocak-temmuz döneminde EİB’nin ihracatı yüzde 1’lik azalışla 10 milyar 554 milyon dolara geriledi. Son bir yıllık ihracat ise 18 milyar 150 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ve tarım sektörlerinde artış

EİB bünyesindeki sanayi sektörleri, temmuz ayında yüzde 6’lık artışla 825,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 4’lük artışla 584 milyon dolardan 605 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü, temmuz ayında ihracatta yüzde 19’luk artış göstererek 111 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

EİB'de ihracat artışı gösteren birlikler

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğin 10 tanesi ihracatını artırmayı başardı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 190 milyon 447 bin dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü.

Hazırgiyim ve Su Ürünleri Sektörlerinin Başarısı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, temmuz ayında ihracatını yüzde 21’lik artışla 116,5 milyon dolardan 140,6 milyon dolara çıkardı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 2’lik artışla 129 milyon dolara taşıdı.

Diğer sektörlerin ihracat performansı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, temmuz ayında yüzde 19’luk artışla ihracatını 93 milyon dolardan 111 milyon dolara yükseltti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 107 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 6 artırarak 90,4 milyon dolara ulaştı.

Ege Bölgesi'nin genel ihracat performansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ege Bölgesi temmuz ayında 2 milyar 554 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2023 yılı temmuz ayında bu rakam 2 milyar 329 milyon dolardı. İzmir, 1 milyar 402 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştirdi. İzmir’deki iki serbest bölge, temmuz ayı ihracatına 266 milyon dolar katkı sağladı. Manisa, 428,6 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, Denizli 352 milyon dolar, Muğla 91 milyon dolar, Balıkesir 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Diğer Ege illeri

Aydın, temmuz ayında 72,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kütahya, 38 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Afyonkarahisar 28,5 milyon dolar ve Uşak 26,3 milyon dolarlık ihracatla temmuz ayını tamamladı.

Jak Eskinazi: Temmuz ayındaki grafiğin sürdürülebilir olması önemli

Temmuz ayında Türkiye genelinde ve Ege İhracatçı Birlikleri bazında ihracat rakamlarının umut verici olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temmuz ayındaki yukarı yönlü ihracat rakamlarının sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu, bunun için döviz kurlarının enflasyon rakamlarına yakın bir seyir izlemesi gerektiğini belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık ihracatının halen yüzde 1 seviyesinde geride olduğuna dikkati çeken Eskinazi, “TİM Başkanımız Mustafa Gültepe’nin de ifade ettiği gibi Türkiye’de üretim maliyetleri Asya’daki rakiplerimizden yüzde 40-50 daha yüksek. Avrupa’daki bazı ülkelerden yüzde 15-20 yukarıda kalıyoruz. Emek yoğun sektörlerimiz başta olmak üzere pekçok sektörümüz fiyat tutturamıyor. Rekabetçiliğimiz sürekli geriliyor. Toplumda istihdamı, refahı ve sosyal barışı koruyabilmemiz için ihracat hedeflerimizi tutturmamız gerekiyor. Bunun içinde ihracatçıya nefes aldıracak adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Almanya, ABD ve İngiltere ilk üç ülke

Ege İhracatçı Birlikleri’nin temmuz ayında ihracat yaptığı ülkeler irdelendiğinde Almanya 154,5 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. EİB’den Almanya’ya yapılan ihracat temmuz ayında yüzde 4 artış gösterdi.

Zirvenin ikinci sırasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne EİB’nin ihracatı yüzde 28,5’luk artışla 110 milyon dolardan 141,4 milyon dolara çıktı. EİB’li ihracatçılar İngiltere’ye ihracatlarını yüzde 19,4’lük artışla 75 milyon dolardan 90 milyon dolara taşıdılar. Bu artışla İngiltere, İtalya ve İspanya’yı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.