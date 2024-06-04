Bu sonuçla EİB, Ocak-Mayıs dönemindeki ihracatını da 7 milyar 696 milyon dolara yükselterek son 1 yıllık ihracatını 18 milyar 349 milyon dolara çıkarmış oldu.

Sektörlerde artışlar göze çarpıyor

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği: 207 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği: %4 artışla 146 milyon dolarlık döviz getirisi elde etti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği: %18 artışla 139 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği: Mayıs ayında en fazla artış gösteren sektör olarak ihracatını %37 artışla 135 milyon dolara taşıdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği: Mayıs ayını %11 artışla 100 milyon dolar ihracatla geride bıraktı.

Diğer sektörlerin performansı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: %1 artışla 85 milyon dolar.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: %15 artışla 81 milyon dolar.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği: %3 artışla 78 milyon dolar.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği: 74 milyon dolar.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği: 56 milyon dolar.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği: 33 milyon dolar.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği: 12 milyon dolar.

Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 714 milyon dolara ulaştı

Ege Bölgesi, 2024 yılının Mayıs ayında ihracatını 2 milyar 714 milyon dolara taşıdı. Bu rakamda İzmir'in 1 milyar 494 milyon dolarlık, Manisa'nın 484 milyon dolarlık, Denizli'nin 416 milyon dolarlık ve Muğla'nın 105 milyon dolarlık katkısı yer alıyor.

"Ege ihracatçıları, Mayıs ayında da rekor kırarak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için tüm sektörlerimizle birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

EİB'nin ihracat hedefi

EİB, 2024 yılı sonunda 20 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı planlıyor.