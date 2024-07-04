Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Haziran ayında yüzde 17 azalışla 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - EİB’nin 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatı 9 milyar 21 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 77 milyon dolara ilerledi.

181 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 121 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 101 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Haziran ayını yüzde 4 artışla 97 milyon dolar ihracatla geride bıraktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 2 artışla 91 milyon dolara yükseltti. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6 artışla 80 milyon dolara çıkardı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 9 artışla 67 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 63 milyon dolara olarak gerçekleşti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 60 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı Haziran ayında ihracatı 55 milyon dolar oldu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 24 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 11 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

178 FARKLI İHRAÇ PAZARINA ULAŞTIK

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlikte yapılan sanayi ürünleri ihracatının 688 milyon dolar, tarım sektörlerimizin ihracatı 550 milyon dolara olarak gerçekleştiğini belirterek, "Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştık ve 73 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık. Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2024’ün Haziran ayında 626 milyon dolarlık hacme ulaşırken toplam ihracatımızda Avrupa kıtasının payı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya’ya 139 milyon dolar, ABD’ye yüzde 114 milyon dolar, İtalya’ya 86 milyon dolar, İspanya’ya 84 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart; düşük enflasyon içinde daha çok üretim şart. Ne kadar fazla üretirsek enflasyonu o kadar düşürebiliriz. Bizim stratejimiz; “Çok üret, çok ihraç et, enflasyon daha çabuk düşsün.” olmalıdır. Kur oranlarımız faiz ve enflasyonun gerisinde kaldı. Bu şekilde sanayide, ticarette, dijitalleşmede, tarımda katma değer temelli üretimi ıskalıyoruz. Ekonominin faiz-enflasyon-kur sarmalından kalıcı olarak çıkarılmasını, 2025 yılından itibaren enflasyon görünümünün daha olumlu olacağını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Öte yandan Ege Bölgesi, 2024 yılının Haziran ayında ihracatını 2 milyar 245 milyon dolara taşırken; İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 204 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 212 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi.

2024 yılı Haziran ayında Manisa, 355 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 344 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti. Balıkesir ihracatını 117 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Muğla ise 79 milyon dolarlık katkı sağladı.

Ege Bölgesi illerinden Aydın 67 milyon dolarlık, Kütahya 33 milyon dolarlık ihracat yaparken, Afyonkarahisar Haziran ayında 24 milyon dolar, Uşak 19 milyon dolar ihracata imza attı.

