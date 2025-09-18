Ege Bölgesi ihracatçıları, 2025 yılının ağustos ayında toplam 3 milyar 600 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bölgenin lokomotifi İzmir, 1 milyar 965 milyon dolarlık ihracatıyla toplam ihracatın yüzde 55’ini üstlendi. Afyonkarahisar ise yüzde 14,3’lük artışla ağustosta Ege’nin ihracat rekortmeni oldu.

İzmir’den 2 milyar dolara yakın ihracat

İzmir, ağustos ayında ihracatını yüzde 3,6 artırarak 1 milyar 965 milyon dolara çıkardı. Ocak–ağustos döneminde ise toplam ihracatı 16 milyar 134 milyon dolar oldu. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1’lik düşüş anlamına geliyor.

Afyonkarahisar ihracat artışında zirvede

Mermer ihracatıyla öne çıkan Afyonkarahisar, ağustos ayında yüzde 14,3 artışla 51,6 milyon dolara ulaştı. Ocak–ağustos döneminde ise yüzde 27’lik sıçramayla 620 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Afyonkarahisar hem aylık hem de sekiz aylık bazda Ege’nin artış rekortmeni oldu.

Manisa 5 milyar dolar sınırına dayandı

Manisa, ağustosta yüzde 4 düşüşle 632 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sekiz aylık toplamda ise 4 milyar 862 milyon dolar ihracata ulaştı.

Denizli’den 2,9 milyar dolarlık ihracat

Denizli, ağustos ayında 377 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, sekiz ayda yüzde 6 artışla ihracatını 2 milyar 955 milyon dolara taşıdı.

Balıkesir yükselişini sürdürdü

Balıkesir ağustos ayında yüzde 5 artışla 197 milyon dolar ihracat yaptı. Ocak–ağustos döneminde ihracatı yüzde 4 artışla 1 milyar 640 milyon dolara ulaştı.

Aydın’dan çift haneli artış

Aydın, ağustosta yüzde 10,3 artışla 156 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sekiz aylık dönemde ise ihracatını yüzde 8 artırarak 1 milyar 224 milyon dolara yükseltti.

Muğla, Kütahya ve Uşak’ta durum

Muğla: Ağustosta yüzde 7 düşüşle 110 milyon dolar, sekiz ayda yüzde 8 artışla 895 milyon dolar.

Kütahya: Ağustosta yüzde 4 düşüşle 76,9 milyon dolar, sekiz ayda yüzde 3,5 artışla 633 milyon dolar.

Uşak: Ağustosta yüzde 3 artışla 38,2 milyon dolar, sekiz ayda 275 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın gerisinde kaldı.

Şehir Ağustos 2024 (M$) Ağustos 2025 (M$) Değişim (%) 8 Aylık 2025 (M$) 8 Aylık Değişim (%) İzmir 1.897 1.965 +3,6 16.134 -1 Afyonkarahisar 45,2 51,6 +14,3 620 +27 Manisa 659 632 -4 4.862 0 Denizli 377 377 0 2.955 +6 Balıkesir 187 197 +5 1.640 +4 Aydın 142 156 +10,3 1.224 +8 Muğla 118 110 -7 895 +8 Kütahya 80,1 76,9 -4 633 +3,5 Uşak 37,1 38,2 +3 275 -