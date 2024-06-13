Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında, 2023 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracatla açık ara ihracat şampiyonu oldu.

HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., çelik sektöründe zirvede yer aldı ve TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 25. sıraya yükseldi. Denizli merkezli Başak Metal Tic. ve San. A.Ş., Ege Bölgesi'nin gururu olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde sektöründe üçüncü olan firma, TİM ilk 1000 ihracatçı listesine Denizli'den giren 21 firma arasında en yüksek ihracatı gerçekleştiren firma oldu. Ayrıca, toplam listede 42. sıraya yerleşti.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., EDDMİB'in üyeleri arasında birincilik ödülü aldı ve TİM ilk 1000 ihracatçı listesine 71. sıradan girdi. Türkiye genelinde çelik sektöründe en çok ihracat yapan yedinci firma olan Kocaer Çelik, sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.İzmir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Cumhuriyetimizin 100. yılında TİM İlk 1000 ihracatçı listesinde 18 sıra yükselerek 131. sıradan 118. basamağa yükseldi.

Kardemir Dış Ticaret A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın açıkladığı EBSO ilk 100 sanayici listesine girmenin mutluluğunu yaşadıktan sonra, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 121. sıraya yükseldi. Çelik sektöründe 14. sırada yer alması, Kardemir'in sektördeki etkileyici performansını gösteriyor.

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş., bu yıl 71. kuruluş yıldönümünü kutladı ve çelik sektöründe en çok ihracat yapan 20. firma olarak TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde 173. sıraya yükseldi.

Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş., TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde 48 basamak yükselerek 254. sıraya yükseldi. Güneş enerjisi sistemlerine ekipman üreten Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 73 sıra birden yükselerek 263. sıraya yükseldi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında Kayseri Metal Center Sanayi ve Ticaret A.Ş. 609. sıraya, Gülermak Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 628. sıraya yerleşti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, zorlu ekonomik koşullara rağmen sektördeki başarının altını çizerek, Türkiye genelinde 80 çelik, 51 demir ve demirdışı metaller firmasının TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde yer almasının büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Ertan, ihracatın 2022 yılına göre düşüş yaşadığını ancak Ege Bölgesi'nin katma değerli ürünlerle ihracatını sürdürdüğünü ve 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılında döviz kuru ve enerji maliyetlerindeki düzenlemelerle birlikte ihracat rakamlarının artabileceğini vurguladı.

Ertan, “Demir ve Demirdışı Metaller Sektörümüz ise; yüzde 13,2’lik ihracat kaybıyla 14 milyar 380 milyon dolardan 12 milyar 475 milyon dolara geriledi. Ege Bölgesi’nde, daha katma değerli ürünler üretip ihraç ettiğimiz için ihracatımız 2022 yılı seviyelerini korudu ve 2 milyar 515 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdik. TİM İlk 1000 İhracatçı Listesindeki üye firmalarımızın ihracatı ise 1 milyar 755 milyon dolar oldu. Döviz kuru Türkiye’de enflasyon oranında arttığı ve enerji maliyetlerinin Avrupa’da olduğu gibi rekabetçi düzeye gelecek şekilde düzenlendiği takdirde 2024 yılında TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde yer alan firma sayımız 2021 ve 2022 yıllarındaki 152 sayısına tekrar ulaşabilir hatta geçebilir” şeklinde konuştu.