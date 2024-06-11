İzmir 94 firma ile İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alırken, Manisa ve Denizli 21'er firma ile öne çıkan iller arasında yer aldı. Aydın'dan 8, Balıkesir'den 8, Kütahya'dan 3, Muğla'dan 3 ve Uşak'tan 2 firma da İlk 1000 listesinde yer alarak bölgenin ihracattaki başarısına katkıda bulundu.

Bölgenin ihracat şampiyonları arasında:

İzmir: PERGAMON-STATUS DIŞ TİCARET A.Ş., PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş.

PERGAMON-STATUS DIŞ TİCARET A.Ş., PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş. Manisa: VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Denizli: BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.

BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. Muğla: GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ

yer alıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Büyük yatırımlarla yaratılan katma değerle Ege Bölgesi'nin geldiği nokta bizleri gururlandırıyor. 2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladık. Hedefimiz 2024 yılında İlk 1000 listesinde daha da fazla firma ile yer alarak ihracatımızı artırmak ve ülkemize katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.