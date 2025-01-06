Ege-Koop Danışma Kurulu, 2024 yılının son toplantısında, Suriye’deki son gelişmeleri ve Türkiye'deki göçmen nüfusunun yarattığı sorunları masaya yatırdı. Kurul, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerinin beklentilerin çok altında kaldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin göçmen sorununun çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

"Suriye'ye geri dönüşler cılız, göçmen sorunu çözüme kavuşturulmalı"

Toplantıya başkanlık eden duayen gazeteci Öcal Uluç, Suriye’deki iç savaşın ardından yaşanan göçmen akınının Türkiye için büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı. Kurul üyeleri, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalıcı hale gelmesinin, ekonomik ve demografik yapıyı tehdit ettiğini belirterek, “Suriye halkı ile kardeşlik hukuku” söylemlerinin toplumda karşılık bulmadığını ifade etti.

Ege-Koop Danışma Kurulu, 2011 yılındaki iç savaş sonrası Türkiye’nin aldığı göçmenleri, yalnızca Suriye’den değil, Afganistan, Irak ve Afrika gibi pek çok ülkeden gelen düzensiz göçmenleri de kapsayacak şekilde ele aldı. Türkiye’nin bu durumdan kurtulabilmesi için kalıcı çözüm önerileri dile getirildi.

Ege-Koop'un önerileri: Suriyeli sığınmacılar için geri dönüş planı şart

Kurul, Suriye’nin mevcut durumu göz önüne alındığında, Suriyeli göçmenlerin evlerine dönüşlerinin cılız olduğunu ve bu sorunun Türkiye için çok daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birinci önceliği olarak Suriyeli sığınmacıların evlerine gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye’nin göçmen sorununu çözme yolunda, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve karar alıcıların duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.

"Demografik işgal ve geleceğe sahip çıkalım"

Kurul, 2011'den bu yana Türkiye'nin pek çok uluslararası anlaşmayla göçmen kabul ettiğini, ancak bu durumun gelecekte Türkiye'nin demografik yapısını tehdit edebileceğini savundu. "Dünya üzerinde hiçbir ülke böylesi bir başıboşluğa izin veremez," diyen kurul üyeleri, tüm Türkiye’nin bu konuda bilinçli olması gerektiğini ifade etti.