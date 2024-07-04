Ege Koop Ve İzmir Büyükşehir Arasında Uydu Kent Iş Birliği

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, Ege-Koop Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında barınma sorununu uydu kentlerle çözmek için iş birliği yapma mesajı verildi.

Ege-Koop’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ege-Koop’un 40 yıllık tarihine ve çalışmalarına dikkat çeken Aslan, “Her meslekten konusunda uzman yaklaşık 30 kişiden oluşan Danışma Kurulumuz var. Burhan Özfatura’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde proje ortağı olarak kurulan Ege-Koop, bugün İzmir’de önemli bir barınma çözümü sunuyor” dedi. Tugay, Ege-Koop ile birlikte çalışarak İzmir’deki barınma sorununu çözmek istediklerini vurguladı.

200 ayrı kooperatif ve 30 bin konut

Aslan, “İzmir’in 12 ilçesinde 5 milyon metrekarelik alanda 30 binin üzerinde yaşam alanı yarattık. Karşıyaka Körfez Evleri ve Menemen Villakent gibi 20 mahalle kurduk. Türkiye’de ilk defa Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu’ndan 2 milyar 215 milyon dolar kredi kullandık. Bugüne kadar 200 ayrı kooperatif Ege-Koop’a dahil oldu” diye konuştu. Ayrıca, kuruluşlarından bu yana hiçbir yöneticinin savcılıkta ifade vermemiş olmasının gurur kaynağı olduğunu belirtti.

İzmir’de yeni yerleşim alanları

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege-Koop’un başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ve yeni yerleşim alanları yaratma konusunda birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Tugay, “Verdiğiniz talimatın ardından Ege Şehir Planlama Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile görüştüm. İzmir’de büyük bir barınma sorunu var. Kent genelinde 17 fay hattı bulunuyor ve deprem riski yüksek” dedi.

Uydu kentler ve kentsel dönüşüm

Dr. Cemil Tugay, “İzmir’de yüksek fiyatlı konutlar yapılıyor. Alt gelirli vatandaşımızın ev sahibi olmasını kolaylaştıracağız. Ne yazık ki, Ege-Koop’un yaptığı gibi yeni uydu kentler girişiminden vazgeçilmiş. Avrupa’da fonlar yaratılıyor ve belediyelere veriliyor. Biz de benzer bir modelle çalışmalıyız” dedi. Aslan ise, “Konut fiyatlarının yüksek olmasının en büyük nedeni arsa bulunmaması. Ucuz arsa ve belediye desteği ile bu sorun kökten çözülür” diye aktardı.

Birlikte hareket edeceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ege-Koop Başkanı Aslan ile Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde de görüştük. Uydu kentler hayata geçirilebilir ve İzmirlinin konut sorununu çözmek en büyük hayalim” dedi. Ayrıca, Balçova arsa mağdurlarıyla ilgili gelişmeleri aktaran Tugay, “Evrakların bakanlıktan imzalanıp geri gönderilmesini bekliyoruz. Belgeleri olanların parselasyonu ile teslim edilecek, olmayanlarla ilgili yeni çözüm arayışına gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.