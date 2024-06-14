Denizli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara döngüsel ekonomi ve dış ticaretin artırılmasına yönelik önemli bilgiler sunuldu. Alanında uzman kişiler tarafından yapılan sunumlarda, döngüsel ekonomi kavramı ve iş modelleri detaylı bir şekilde ele alındı.

EBİLTEM-TTO Proje Koordinatörü Anıl Şensöz, etkinlikte yaptığı sunumda iyi uygulama örnekleri ve finansman imkânları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Avrupa İşletmeler Ağı ve EBIC-Ege ile Avrupa İşletmeler Ağı Atölyesi'nin tanıtımı yapıldı.

İzmir KOSGEB İl Müdürü Levent Arslan ise KOBİ’lerin yeşil dönüşümüne odaklanarak "Döngüsel Ekonomi" konulu bir sunum gerçekleştirdi ve firmaların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını artırdı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonun gerçekleşmesinde emek sarf eden kurum ve katılımcılara teşekkür ederken, EÜ EBİLTEM TTO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sıdıka Ekren ise bilgi gününün verimli geçtiğini belirterek, EBIC-EGE proje partnerleri ile konsorsiyum toplantısı düzenlendiklerini ve yeni dönem Avrupa İşletmeler Ağı çağrısı üzerine planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Bu etkinlik, bölgedeki işletmeler için uluslararasılaşma fırsatlarını artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik gelişimi desteklemeyi amaçlayan önemli bir platform sağladı.