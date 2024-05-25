Etkinlik, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Çeşme Turizm Fakültesi tarafından organize ediliyor.

Türkiye - Azerbaycan İlişkisine Katkı

"Seçkin Ege Mutfağı"nı tanıtacak bu etkinlik için heyecanla beklediklerini dile getiren organizatörler, Türk Mutfağı'nın zenginliklerini ve çeşitliliğini vurgulayarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

İzmir'in Yöresel Yemekleriyle Renkleniyor

Etkinlik kapsamında, İzmir'in yöresel yemekleri de özel bir vurguyla tanıtılıyor. Ege Üniversitesi Gastronomi Bölümü eğitmenleri tarafından hazırlanan Ege Bölgesi'ne özgü zeytin ve peynirler, tarhana çorbası, fava, mücver, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması, otlu börek, karides güveç, İzmir köfte, incir uyutması, lokum gibi yemek ve tatlılar misafirlere ikram edildi.

"Gururluyuz"

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, "Seçkin Ege Mutfağını sunduğumuz muhteşem etkinlik için hazırız ve gururluyuz" ifadelerine yer verdi.