Malzemeler:

  • Taze kabak çiçekleri
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 orta boy soğan, ince doğranmış
  • Yarım demet maydanoz, ince doğranmış
  • Yarım demet dereotu, ince doğranmış
  • Tuz, karabiber
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım limon suyu
  • 1 su bardağı sıcak su

Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi

Yapılışı:

  1. Kabak çiçeklerinin saplarını dikkatlice kesin ve içlerindeki sarı polenleri çıkarın. Dikkatlice yıkayıp süzün.

  2. Bir kapta pirinci yıkayın ve süzün. İnce doğranmış soğan, maydanoz, dereotu, tuz ve karabiberle birlikte karıştırın.

  3. Hazırladığınız iç harcı kabak çiçeklerinin içine doldurun. Çiçekleri hafifçe kapatın ve tepsiye yerleştirin.

  4. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve limon suyunu ekleyin.

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  5. Sıcak suyu tepsiye dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

  6. Piştikten sonra sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz.

Bu tarif, Ege yöresine özgü lezzetli ve sağlıklı bir seçenektir. Afiyet olsun!

Editör: Mehrican Candemir