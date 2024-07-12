Malzemeler:
- Taze kabak çiçekleri
- Yarım su bardağı pirinç
- 1 orta boy soğan, ince doğranmış
- Yarım demet maydanoz, ince doğranmış
- Yarım demet dereotu, ince doğranmış
- Tuz, karabiber
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım limon suyu
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
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Kabak çiçeklerinin saplarını dikkatlice kesin ve içlerindeki sarı polenleri çıkarın. Dikkatlice yıkayıp süzün.
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Bir kapta pirinci yıkayın ve süzün. İnce doğranmış soğan, maydanoz, dereotu, tuz ve karabiberle birlikte karıştırın.
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Hazırladığınız iç harcı kabak çiçeklerinin içine doldurun. Çiçekleri hafifçe kapatın ve tepsiye yerleştirin.
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Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve limon suyunu ekleyin.
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Sıcak suyu tepsiye dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
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Piştikten sonra sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz.
Bu tarif, Ege yöresine özgü lezzetli ve sağlıklı bir seçenektir. Afiyet olsun!
Editör: Mehrican Candemir