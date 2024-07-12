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Bu tarif, Ege yöresine özgü lezzetli ve sağlıklı bir seçenektir. Afiyet olsun!

Piştikten sonra sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz.

Sıcak suyu tepsiye dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

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Bursa'da Üftade Türbesi turist akınına uğramaya devam ediyor

Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve limon suyunu ekleyin.

Hazırladığınız iç harcı kabak çiçeklerinin içine doldurun. Çiçekleri hafifçe kapatın ve tepsiye yerleştirin.

Bir kapta pirinci yıkayın ve süzün. İnce doğranmış soğan, maydanoz, dereotu, tuz ve karabiberle birlikte karıştırın.

Kabak çiçeklerinin saplarını dikkatlice kesin ve içlerindeki sarı polenleri çıkarın. Dikkatlice yıkayıp süzün.

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