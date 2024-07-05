Ege Orman Vakfı (EOV) Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Öztürk, orman yangınlarının önlenmesi için yol kenarındaki otların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ve atılan cam parçalarının da büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Perihan Öztürk, küçük kıvılcımların yüzlerce hektarlık ormanlık alanları kül ettiğine dikkat çekti. Yol kenarındaki otların düzenli temizlenmemesi ve kurumuş otlar arasında kırık cam parçalarının bulunması yangın riskini artırıyor. Öztürk, bu durumun önlenmesi için toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

EOV olarak, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı verilerini kullanarak hareket ettiklerini belirten Öztürk, eğitimin önemine vurgu yaptı. Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan faktöründen kaynaklandığını ifade ederek, bu bilgisizlik ve duyarsızlığın eğitimle çözülebileceğini söyledi.

Öztürk, yangın sonrası ağaçlandırma sürecinin hızla başlaması gerektiğini vurgulayarak, Ege Orman Vakfı'nın "hedef 1 milyon" kampanyasıyla bu sürece destek verdiklerini açıkladı. Orman alanlarının korunması ve kullanımının düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.