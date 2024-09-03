Son dönemde İzmir’de meydana gelen orman yangınları, kentin yeşil dokusuna büyük zarar verdi. Ege Orman Vakfı, ormanların yeniden yeşermesi için halkı harekete geçmeye çağırıyor.

Ormanlarımız için birlik olma zamanı

İzmir'de son zamanlarda yaşanan orman yangınları, binlerce hektarlık yeşil alanın yok olmasına neden oldu. Bu büyük kayıp, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de tehdit ediyor. Ege Orman Vakfı, İzmir’in yeniden nefes alabilmesi ve doğanın canlanması için tüm İzmirlileri ve doğa severleri desteğe davet ediyor.

Siz de fidan bağışlayın, İzmir’e nefes olun

Ormanların yeniden yeşermesi, kaybolan ekosistemin canlanması ve İzmir’in doğasının korunması için her bir bağış, yeni bir fidanın dikilmesini sağlıyor. Ege Orman Vakfı’nın "Orman olmadan İzmir olmaz" kampanyasına katkı sağlayarak İzmir’in yeşil geleceğine destek olabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için

1 Fidan 70 TL

Destek olmak isteyenler, bağışlarını aşağıdaki hesap bilgileri üzerinden gerçekleştirebilir:

EGE ORMAN VAKFI

VAKIFBANK / İZMİR KURUMSAL ŞUBESİ

IBAN: TR17 0001 5001 5800 7333 9870 82