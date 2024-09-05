İzmir’in popüler yaşam merkezi Ege Perla, İzmir’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Doğayı Sev Atölyesi” ile çocuklara doğa sevgisini kazandırmayı amaçlıyor.

Doğayla bağ kurmayı öğreten atölye

Tepe Emlak yönetimindeki Ege Perla, 7 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuna özel bir etkinlik düzenliyor. “Doğayı Sev Atölyesi”, Tatilya Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilecek ve minik katılımcılar doğanın önemini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı bulacak. Çocuklar, drama eğitmeni eşliğinde saksılara çiçek ekimi yaparak doğayla bağ kurmayı deneyimleyecekler.

Bu etkinlik, çocukların çevreye duyarlılıklarını artırırken, doğa sevgisini pekiştirmelerine yardımcı olacak. Aynı zamanda yangından etkilenen bölgelere farkındalık yaratma amacı taşıyan atölye, miniklerin doğa bilincini güçlendiriyor.

Doğa sevgisini eğlenceli bir şekilde aşılıyor

Etkinlikte çocuklar, drama eğitimi aracılığıyla doğanın önemini oyunlar eşliğinde öğrenme fırsatı bulacak. Saksı ekimi gibi interaktif aktivitelerle hem eğlenip hem de çevreye duyarlılık kazanacaklar. Bu etkinlik, İzmir’in kurtuluşunu kutlarken aynı zamanda çocukların doğa bilincini artırmayı hedefliyor.