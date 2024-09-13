Aksaray’da düzenlenen 2024 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması’nda finale kalan Ege Üniversitesi Ege Roket Takımı, roketlerini başarıyla fırlattı. 2019 yılında da finale yükselen takım, bu yıl aynı gururu bir kez daha yaşamaya hazırlanıyor.

Rektör Budak’tan tebrik mesajı

Ege Roket Takımı'nın başarısından dolayı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimizin 2024 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'nda finale kalmaları ve başarılı bir fırlatma gerçekleştirmeleri bizleri gururlandırdı. Üniversitemiz, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlayan önemli bir kurum olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edecek. Ege Roket Takımımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Emeklerimizin karşılığını almak gurur verici"

Ege Roket Takımı kaptanı Ersin Karabulut, "Ege Üniversitesi’nin farklı mühendislik bölümlerinden arkadaşlarımızla birlikte multidisipliner bir çalışma yürüttük. Uzun ve zorlu bir sürecin sonunda emeğimizin karşılığını görmek bizim için çok kıymetliydi. 2019'dan sonra yeniden finalist olmanın ve üniversitemiz adına ilk roketi fırlatmanın gururunu yaşıyoruz. Destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İkinci final heyecanı

Ege Roket Takımı’nın danışmanlığını yapan Arş. Gör. Fırat Mavi ile birlikte takımda yer alan öğrenciler; Ersin Karabulut, Bedirhan Şahin, Ali Yaşar Çelik, Aybike Duyuk, Orhan Kunt, Efe Toprakçı, Fatmagül Zeynep Çetin ve Abdurrahman Tolungüç, TEKNOFEST’te ikinci kez final heyecanı yaşamaya hazırlanıyor.