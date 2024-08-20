Ege Sahili’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Dünyanın en zehirli kertenkele türlerinden biri olan yeşil Komodo ejderi, bölgedeki bir plajda görüntülendi. Bu nadir ve tehlikeli türün varlığı, hem yerel halkı hem de uzmanları alarma geçirdi.

Yeşil Komodo ejderi, Güneydoğu Asya'nın doğal bir sakini olarak bilinir ve etkileyici boyutlarıyla dikkat çeker. Zehirli ısırıkları ve güçlü çeneleriyle ünlü bu kertenkele türü, genellikle tropikal ormanlarda yaşar. Ancak, Ege kıyılarında karşılaşılan bu birey, bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yetkililer, bölgede daha fazla gözlem yapılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Komodo ejderlerinin yaşam alanı dışındaki görünümü, bu türün nasıl bir yolculuk yaptığını ya da doğal yaşam alanının değişip değişmediğini sorgulatıyor. Bölge sakinleri ve tatilcilerin dikkatli olmaları, yetkililer tarafından tavsiye ediliyor.