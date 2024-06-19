EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisindeki önemli sorunlardan birisinin dışa bağımlılık olduğunu belirtti. Başkan Yorgancılar, “Üretimin ve eğitimin yüksek entegrasyonunun koşullarını tartışmak ve çözüm yolları bulmak için bir an önce ‘Entegre Eğitim-Üretim Şurası’ düzenlenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla ilk iki gün teknik ve mühendislik ile yönetsel ve bilişimsel olmak üzere iki ayrı grubun kendi içinde, üç ve dördüncü günde de bu iki farklı grubun bir araya gelecek ‘Bütünsel Eğitim-Üretim Entegrasyonu’ stratejisi geliştirmesi uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ender Yorgancılar, açıklamasına şöyle devam etti: “Üretim ve yönetim kulvarları arasındaki işbirliğinin de güçlenmesi, taraflarının birbirlerini daha iyi anlaması ve daha çözüm odaklı hale gelmesi sağlanabilecektir. Kuşkusuz ilgili Bakanlıklarımız ve ilgili diğer sanayici örgütlerinin katkılarıyla bu önerimiz geliştirilebilecektir. Temennimiz; hem üretim ve eğitim alanındaki hem de bu iki alanın entegrasyonundaki eksikliklerin ortak akıl ile çözüme kavuşturulması ve sanayi sektörümüzün hızla gelişmesidir. Değişmeyen tek şey diye tanımlanan ‘değişimin’ de hız kazanarak değiştiği bir dönemdeyiz. Kaybedenler kulübünde olmamak için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edeni değil, üreteni olmak zorundayız. “