SAGREX 2025, Manisa’nın Salihli ilçesinde tarım ve hayvancılık sektörünün buluşma noktası olarak kapılarını açtı. Ege Bölgesi’nin tarımsal potansiyelini ortaya koyan fuar, yenilikçi teknolojilerle üreticileri bir araya getirerek sektörün geleceğine ışık tutuyor.



Ege tarımının vitrini açıldı

Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ticaret Borsası iş birliği ve EFR Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen SAGREX 2025, yoğun bir katılımla başladı. Açılış törenine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Şoförler Odası Başkanı Samet Balgönül ve EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden sektör temsilcileri katıldı.

“Tarımın sesini duyan bir vizyon”

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, fuarın sadece bir sektörel etkinlik değil, tarımsal kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin bir platformu olduğunu söyledi. Baykal, yaklaşık 100 firmanın ve 300’e yakın markanın katıldığı fuarda, tarım makinelerinden akıllı tarım sistemlerine, gübre ve tohum firmalarından sulama teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığını belirtti.

“SAGREX, emeğe saygı duruşu”

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, SAGREX’in üreticinin emeğine bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu ifade etti. Aksoy, modern teknolojilerle üreticilerin verimliliğinin artırılarak küresel rekabette güçlenmesine katkı sağlandığını söyledi.

“Çiftçisini korumayan devlet geleceğini koruyamaz”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, SAGREX’i bilginin, teknolojinin ve emeğin buluştuğu bir üretim platformu olarak tanımladı. Artan maliyetler ve pazarlama sorunlarına değinen Nurlu, “Çiftçimizin alın terini değerli kılmak için kooperatifleşmeyi ve yerel üretim zincirlerini destekleyeceğiz. Üretmeyen bir ekonomi ayakta kalamaz; çiftçisini korumayan bir devlet geleceğini güvence altına alamaz” dedi.

Tarımın stratejik gücü vurgulandı

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, tarımın yalnızca gıda üretimi değil, sanayiye hammadde, ihracat ve ekonomik büyüme için stratejik bir alan olduğunu vurguladı. SAGREX’in bu anlamda önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

Fuar coşkuyla açıldı

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından “bereketin kurdelesi” kesilerek SAGREX 2025 resmen açıldı. Ziyaretçiler, traktörlerden akıllı tarım sistemlerine, iklim dostu enerji çözümlerinden süt sağım makinelerine kadar birçok yeniliği keşfetti. Fuar, Salihli otogar karşısındaki çok amaçlı pazar yerinde 13 Ekim 2025 Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.